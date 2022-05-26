Украине очень нужно вооружение, которое позволит поражать противника на большом расстоянии — Залужный 26 мая, 13:16 Цей матеріал також доступний українською Валерий Залужный (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что Украине очень нужны виды вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии.



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«Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага из нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. Мы благодарны за предоставленную международную техническую помощь. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии», — написал он у себя Telegram.

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Он подчеркнул, что с этим нельзя медлить, «ведь цена задержки измеряется жизнями людей, которые собой защитили мир от рашизма».

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