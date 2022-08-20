Залужный рассказал, как удалось сбить четыре Калибра в районе Днепра 20 августа, 11:25 Российские Калибры в районе Днепра сбили комплексом С-300 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный рассказал, как украинским военным удалось сбить четыре российские ракеты Калибр в районе Днепра утром в субботу, 20 августа.



У себя в Facebook он написал, что для того, чтобы сбить вражеские Калибры было применено всего четыре ракеты из комплекса С-300.

Утром 20 августа появилась информация о взрывах в Днепре.

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Вскоре глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что силы ПВО сбили все четыре ракеты, которые российские террористические войска выпустили по региону.

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