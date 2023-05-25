«Все крутится вокруг наступления ВСУ». «Смерть» Залужного, его «подготовка» на место Зеленского и другие фейки роспропаганды — интервью 25 мая, 17:55 NV Премиум Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Кремлевские пропагандисты продолжают распространять фейк о якобы «ранении» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на то, что его уже неоднократно опровергали.

Они также продолжают вбрасывать сообщения в украинское информпространство о якобы его конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На фоне этого главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин оценивает мощь Вооруженных сил Украины и говорит что это одна из сильнейших армий мира.

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Как Россия манипулирует и дезинформирует, боясь украинского наступления, в интервью Radio NV рассказала основательница инициативы Как не стать овощем Оксана Мороз.

— Не впервые мы такое видим. Вспоминается начало широкомасштабного вторжения, когда россияне распространяли фейк о ранении или смерти Владимира Зеленского. Сейчас история повторяется с Залужным. Чего пытаются достичь россияне? Казалось бы, довольно очевидно, что это российский фейк. Или не очевидно?

— С одной стороны, очевидно, с другой стороны, мы имеем немножко другую проблематику, которая его взбудоражила. Но давайте обо всем шаг за шагом.

Только за май я насчитала 4 этапа вброса этой темы, которая в той или иной степени касается Залужного. Все началось с первых чисел мая, когда вбросили продолжение старой темы, которую россияне качают очень давно, — это ссора между Зеленским и Залужным.