Залужный впервые лично встретился с Милли: рассказал о потребностях ВСУ 17 января, 18:15 Валерий Залужный и Марк Милли (Фото:CinC AFU / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые лично встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

На своей странице в Twitter Залужный написал, что встреча произошла в Польше. В частности, главнокомандующий ВСУ рассказал Милли о потребностях украинский армии.

«Выражаю благодарность за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную США и союзниками Украине. Обозначил насущные потребности ВСУ, удовлетворение которых ускорит нашу победу», — заявил Залужный.

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3 января Залужный провел телефонный разговор с Милли. Генералы обсудили изменения в оперативно-стратегической обстановке в Украине.

15 декабря 2022 года они обсуждали вопросы поставок ВСУ вооружений, боеприпасов и техники.