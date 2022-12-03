Обсудили запросы в вооружении и технике. Залужный провел телефонный разговор с американским генералом Милли 3 декабря, 22:00 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте и риски безопасности.



Об этом Залужный написал в Telegram.

«Поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. Детализировал наши запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в сообщении.



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Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил генерала Милли, главу Пентагона Ллойда Остина и президента США Джо Байдена за усилия для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской агрессии.