Разрушили логистические пути. На Херсонском направлении ВСУ не оставили врагу другого выхода, кроме как сбежать — Залужный 10 ноября, 13:04 Украинские военные в Херсонской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В четверг, 10 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ разрушили логистические пути и нарушили систему управления войсками противника.

По его словам, за каждым так называемым «жестом доброй воли» противника стоят колоссальные усилия ВСУ.

«Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона — это результат наших активных действий», — говорится в сообщении Залужного в Facebook.

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Главнокомандующий добавил, что непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника.

«Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству», — написал он.

По его словам, пока нельзя подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.

«Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом», — отметил он.

Залужный заявил, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижение ВСУ в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

«Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории», — написал он.

По его словам, также в направлении Первомайске-Херсон украинские защитники продвинулись на семь км, взяли под контроль шесть населенных пунктов, площадь освобожденной земли — 157 кв км.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.