Разрушили логистические пути. На Херсонском направлении ВСУ не оставили врагу другого выхода, кроме как сбежать — Залужный
Украинские военные в Херсонской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
В четверг, 10 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ разрушили логистические пути и нарушили систему управления войсками противника.
По его словам, за каждым так называемым «жестом доброй воли» противника стоят колоссальные усилия ВСУ.
«Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона — это результат наших активных действий», — говорится в сообщении Залужного в Facebook.
Главнокомандующий добавил, что непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника.
«Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству», — написал он.
По его словам, пока нельзя подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.
«Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом», — отметил он.
Залужный заявил, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижение ВСУ в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.
«Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории», — написал он.
По его словам, также в направлении Первомайске-Херсон украинские защитники продвинулись на семь км, взяли под контроль шесть населенных пунктов, площадь освобожденной земли — 157 кв км.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.
Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.