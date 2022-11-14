Залужный об освобождении Херсона: Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом, но он имеет свою цену 14 ноября, 14:54 Мальчик держит флаг, празднуя отступление России из Херсона (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В понедельник, 14 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом, но он имеет свою цену.

«Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам!», — написал он в Telegram.

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Залужный заявил, что мы знаем, за кого и за что воюем.

«Вместе к Победе!», — написал главнокомандующий.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.