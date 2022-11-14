Залужный об освобождении Херсона: Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом, но он имеет свою цену
Мальчик держит флаг, празднуя отступление России из Херсона (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)
В понедельник, 14 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом, но он имеет свою цену.
«Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам!», — написал он в Telegram.
Залужный заявил, что мы знаем, за кого и за что воюем.
«Вместе к Победе!», — написал главнокомандующий.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.
После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».
В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.