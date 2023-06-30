Залужный: Боевики Вагнера один из моих страхов. Наша задача — подготовиться к худшим сценариям 30 июня, 12:32 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не уверен, что бунт Евгения Пригожина в России дал толчок контрнаступлению Украины, боевиков ЧВК Вагнеров он назвал одним из «страхов».

Об этом генерал заявил в интервью The Washington Post.

По словам Залужного, до того, как произошла попытка мятежа, вагнеровцы уже отошли от линии фронта после ожесточенных боев за Бахмут, который сейчас хотят взять в окружение украинские военные.

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«Мы не почувствовали, что их оборона где-то ослабла или что-то в этом роде», — сказал он.

После однодневного бунта российский диктатор Владимир Путин дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь. 27 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил, что террорист Евгений Пригожин уже в его стране. На фоне разговоров о новом возможном наступлении боевиков на Киев в ВСУ заявили, что сейчас угрозы нет и это стало бы «самоубийством».

«У меня много страхов, и Вагнер среди них. И они не единственные… Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова пойдет кругом. Наша задача — подготовиться к худшим и наиболее возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что может быть», — подчеркнул WP Залужный.



Руководитель украинской разведки Кирилл Буданова в интервью The Drive, опубликованном 29 июня, заявил, что перебазирования ЧВК Вагнера в Беларусь не будет. По его словам, пребывание боевиков там не станет проблемой для Украины, и они в основном продолжат операции в Африке.

