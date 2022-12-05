«Вы всегда рядом». Залужный поблагодарил волонтеров за помощь ВСУ 5 декабря, 11:44 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Международный День волонтера поблагодарил волонтеров за помощь ВСУ.

«Вы всегда рядом. Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку. Волонтеры и военные — это неразрывная, фактически родственная связь. В нашем единстве — сила и несокрушимость украинской нации», — говорится в сообщении Залужного в Facebook в понедельник, 5 декабря.

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Главнокомандующий поблагодарил волонтеров за помощь войску.

«Устойчивость нашей обороны, освобожденные города и села, относительный, но все же мир на большей части государства — это общая заслуга. И наша Победа тоже будет общей!», — написал он.