«Вы всегда рядом». Залужный поблагодарил волонтеров за помощь ВСУ

5 декабря, 11:44
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Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Международный День волонтера поблагодарил волонтеров за помощь ВСУ.

«Вы всегда рядом. Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку. Волонтеры и военные — это неразрывная, фактически родственная связь. В нашем единстве — сила и несокрушимость украинской нации», — говорится в сообщении Залужного в Facebook в понедельник, 5 декабря.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo/?fbid=456480569980767&set=a.225687773060049

Главнокомандующий поблагодарил волонтеров за помощь войску.

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«Устойчивость нашей обороны, освобожденные города и села, относительный, но все же мир на большей части государства — это общая заслуга. И наша Победа тоже будет общей!», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=xFumQTMjW_w
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Волонтеры Валерий Залужный Война России против Украины

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