Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке — Залужный 9 ноября, 16:00 Валерий Залужный (Фото:www.facebook.com/CinCAFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День украинской письменности и языка заявил, что ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке.

«Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке, быть украинцами, определять свое будущее», — написал он в Twitter.

Залужный добавил, что украинский язык – это язык наших родителей и детей, а также язык нашей победы.

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9 ноября Украина отмечает День украинской письменности и языка — праздник развития государственного языка.



День украинской письменности и языка в Украине официально отмечают с 1997 года, когда приказ об установлении такого праздника издал президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом «важной роли украинского языка в консолидации украинского общества».