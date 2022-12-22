«Вместе победим». Залужный поздравил НАТО с Рождеством и поблагодарил за помощь

22 декабря, 16:44
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Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил партнеров из НАТО с наступающими праздниками и поблагодарил за поддержку Украины.

Соответствующее видеообращение опубликовал Генштаб ВСУ.

Залужный также поблагодарил страны НАТО за оказанную военную помощь.

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«Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: „в темные времена хорошо видно светлых людей“. Спасибо вам за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни», — заявил он.

Видео дня

Залужный также добавил, что цена мира чрезвычайно высока, поэтому об этом не нужно забывать.

«Цена мира чрезвычайно высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую Звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе собой защищает мир от беды. И поверьте, Господь именно там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости. Вместе победим», — подытожил главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1222838921639830/
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Рождество Валерий Залужный Война России против Украины

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