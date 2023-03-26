Честь, мужество, закон. Залужный поздравил военнослужащих Нацгвардии с профессиональным праздником 26 марта, 12:21 Валерий Залужный поздравил нацгвардейцев (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военнослужащих Национальной гвардии Украины с профессиональным праздником.



Залужный подчеркнул вклад нацгвардейцев в общее дело — победу на поле боя с Россией. Он отметил, что каждый день «нацгвардейцы на поле боя демонстрируют, что верность украинскому народу — это не пустые слова».

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«Честь, мужество, закон — это те понятия, которые объединяют всех нацгвардейцев. Но за вами — не только правопорядок и безопасность. Каждый день на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрируете, что верность присяге и украинскому народу — это не просто пустые слова. Проявляете недюжинную стойкость и отвагу», — заявил главнокомандующий в поздравлении.

Залужный напомнил, что бойцы Нацгвардии с первых дней полномасштабного вторжения борются за свободу каждого украинца.

«Бок о бок. Именно благодаря нашему единству и преданности Родине — мы непобедимы», — заявил Залужный.

С 2015 года 26 марта в Украине отмечается День Нацгвардии.

Национальная гвардия Украины — это военное формирование, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД). Самостоятельно Нацгвардия существовала с 1991 по 2000 год, а на фоне начала российско-украинской войны в 2014 году была восстановлена. В настоящее время формирование насчитывает около 60 тысяч человек.

В настоящее время военнослужащие Нацгвардии активно защищают Украину от российской вооруженной агрессии.