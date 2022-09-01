ВСУ делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине — Залужный

1 сентября, 09:14
Поделиться:
Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День знаний заявил, что ВСУ делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине.

По его словам, наши дети рано повзрослели, а война для них, к сожалению, стала реальностью, а не историческим явлением.

«В последние полгода сигналы воздушной тревоги заменили школьные звонки. Но Вооруженные Силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине», – написал он в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo/?fbid=386410806987744&set=a.225687773060049

Залужный обратился к детям:

Читайте также:

В МОН посчитали, что по меньшей мере 641 тысяча украинских школьников остается в эвакуации за границей вместе с родителями (Фото:REUTERS/Jason Cairnduff) «В классе моей дочери живет лабрадор». Украинцы, чьи дети из-за войны учатся за границей, сравнили местные школы с украинскими

«Мы защищаем прежде всего вас, дорогие детки! У вас есть уникальная возможность воспитываться на примерах несокрушимых современников — защитников и защитниц Украины. Собирайте и храните память об этих исторических событиях и невероятных людях, которые собой закрывают вас от бед! Вырастайте в любви к Украине и верьте в нашу Победу!» – написал он.

1 сентября в украинских школах начинается новый учебный год в условиях войны.

Еще в июне правительство приняло соответствующее постановление (О начале учебного года во время действия военного положения в Украине), согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования в Украине начнется вовремя, в первый день сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

При этом министр образования и науки Сергей Шкарлет в конце августа пояснил, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября.

https://www.youtube.com/watch?v=ze_ts0B__dM
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   1 сентября День знаний Валерий Залужный Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X