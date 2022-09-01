ВСУ делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине — Залужный 1 сентября, 09:14 Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День знаний заявил, что ВСУ делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине.

По его словам, наши дети рано повзрослели, а война для них, к сожалению, стала реальностью, а не историческим явлением.

«В последние полгода сигналы воздушной тревоги заменили школьные звонки. Но Вооруженные Силы делали и делают все, чтобы дать нашим детям возможность жить и учиться в Украине», – написал он в Facebook.

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Залужный обратился к детям:

«Мы защищаем прежде всего вас, дорогие детки! У вас есть уникальная возможность воспитываться на примерах несокрушимых современников — защитников и защитниц Украины. Собирайте и храните память об этих исторических событиях и невероятных людях, которые собой закрывают вас от бед! Вырастайте в любви к Украине и верьте в нашу Победу!» – написал он.

1 сентября в украинских школах начинается новый учебный год в условиях войны.

Еще в июне правительство приняло соответствующее постановление (О начале учебного года во время действия военного положения в Украине), согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования в Украине начнется вовремя, в первый день сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

При этом министр образования и науки Сергей Шкарлет в конце августа пояснил, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября.

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