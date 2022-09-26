Валерий Залужный появился на новой обложке Time

26 сентября, 14:56
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Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный появился на новой обложке американского журнала Time.

Статья Time называется Внутри украинского контрудара, преломившего ход войны.

«Залужный проявил себя как военный ум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян», — так охарактеризовал главнокомандующего ВСУ глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.

Видео дня

https://twitter.com/TIME/status/1574353850655510528

«Залужный стал лицом войны. Его персона вездесуща в украинских соцсетях», — пишет журнал.

https://www.youtube.com/watch?v=XEn8iGXo2Lo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Time Обложка Журнал Валерий Залужный Война России против Украины

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