Валерий Залужный появился на новой обложке Time
Валерий Залужный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный появился на новой обложке американского журнала Time.
Статья Time называется Внутри украинского контрудара, преломившего ход войны.
«Залужный проявил себя как военный ум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян», — так охарактеризовал главнокомандующего ВСУ глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.
«Залужный стал лицом войны. Его персона вездесуща в украинских соцсетях», — пишет журнал.
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