Героические действия украинских воинов. Залужный показал видео к годовщине освобождения Черниговской области 6 апреля, 12:53 Украинский флаг в Черниговской области (Фото:t.me/CinCAFU)

В четверг, 6 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео к годовщине освобождения Черниговской области.

«До 6 апреля 2022 года Силы обороны полностью деоккупировали область. В Северском оперативном районе возобновили контроль над Государственной границей Украины», - написал он в Telegram.

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По его словам, благодаря героическим действиям украинских воинов, противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.

"Враг не смог достичь своей цели на поле боя, поэтому сосредотачивался на терроре против мирного населения. Все преступники должны быть наказаны. Я благодарю каждого, кто защищал Черниговщину. Каждому, кто в бою за Украину», – написал он.

После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.