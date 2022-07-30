«Устроили ад для оккупантов». Залужный показал, как работает украинская авиация

30 июля, 14:39
Украинская авиация (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинская авиация (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал в Facebook видео работы авиации Воздушных сил.

«В первые недели войны авиация Воздушных сил устроила противнику настоящий ад в украинском небе. Сегодня наши пилоты вместе с воинами зенитных ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, вынудив врага отказаться от приближения к нашим границам», — написал Залужный.

Видео дня
https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/605869187550192/
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Валерий Залужный Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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