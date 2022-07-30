«Устроили ад для оккупантов». Залужный показал, как работает украинская авиация 30 июля, 14:39 Украинская авиация (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал в Facebook видео работы авиации Воздушных сил.

«В первые недели войны авиация Воздушных сил устроила противнику настоящий ад в украинском небе. Сегодня наши пилоты вместе с воинами зенитных ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, вынудив врага отказаться от приближения к нашим границам», — написал Залужный.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.