Залужный показал работу украинских артиллеристов на «горячем» участке фронта — видео

23 апреля, 20:49
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Работа украинских артиллеристов по позициям российских окупантов (Фото:Скриншот с видео)

Работа украинских артиллеристов по позициям российских окупантов (Фото:Скриншот с видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу артиллеристов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, держащей позиции на одном из самых горячих участков фронта.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Делаем все возможное, чтобы повседневно уничтожать противника и сдерживать российские нашествие. Активная работа артиллерии является мощной поддержкой пехоты, которая держит позиции на одном из самых горячих участков фронта», — рассказывают артиллеристы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Валерий Залужный Война России против Украины

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