Залужный показал работу украинских артиллеристов на «горячем» участке фронта — видео
Работа украинских артиллеристов по позициям российских окупантов (Фото:Скриншот с видео)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу артиллеристов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, держащей позиции на одном из самых горячих участков фронта.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Делаем все возможное, чтобы повседневно уничтожать противника и сдерживать российские нашествие. Активная работа артиллерии является мощной поддержкой пехоты, которая держит позиции на одном из самых горячих участков фронта», — рассказывают артиллеристы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.