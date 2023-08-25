«Уничтожают оккупантов адским огнем». Залужный обнародовал видео работы воинов-реактивщиков из 22-й бригады — видео 25 августа, 16:30 Работа воинов-реактивников 22-й отдельной бригады по российским оккупантам (Фото:скриншот из видео CinCAFU/Telegram)

В пятницу, 25 августа, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал кадры работы реактивной системы БМ-21 Град бойцами 22-й бригады по российским оккупантам.

Соответствующее видео главком разместил на своем официальном Telegram-канале.

«Воины-реактивники 22-й отдельной механизированной бригады безжалостно уничтожают оккупантов адским огнем из БМ-21 Град», — написал Залужный.

Видео дня

В четверг, 24 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва.