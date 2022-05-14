Залужный показал, как украинские военные учатся работать с американскими гаубицами М-777 — видео 14 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською ВСУ учатся работать с американскими гаубицами М-777 (Фото:Валерий Залужный)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские военнослужащие учатся работать с американскими гаубицами М-777



Война России против Украины — главные события 14 мая

Видео с тренировки ВСУ главнокомандующий поделился в соцсетях.

В рамках военной помощи власти США решили передать Украине 90 гаубиц М777, большая часть из которых уже прибыла в страну.



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