Залужный показал, как украинские военные учатся работать с американскими гаубицами М-777 — видео

14 мая, 20:13
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ВСУ учатся работать с американскими гаубицами М-777 (Фото:Валерий Залужный)

ВСУ учатся работать с американскими гаубицами М-777 (Фото:Валерий Залужный)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские военнослужащие учатся работать с американскими гаубицами М-777

Война России против Украины — главные события 14 мая

Видео с тренировки ВСУ главнокомандующий поделился в соцсетях.

В рамках военной помощи власти США решили передать Украине 90 гаубиц М777, большая часть из которых уже прибыла в страну

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Американское оружие Гаубицы Валерий Залужный Война России против Украины

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