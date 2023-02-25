«Мы точно вернем Мариуполь?». Залужный поделился трогательным разговором с четырехлетним мальчиком 25 февраля, 12:15 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Скриншот с видео)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал о трогательном разговоре с четырехлетним мальчиком из Мариуполя во время одного из детских мероприятий.

Этим он поделился в документальном фильме Рік Дмитрия Комарова.



«Мальчик Илья, ему, кажется, года 4. Отвел меня за руку и говорит: «Я хочу с вами отдельно поговорить». Нагнитесь, я вам хочу сказать на ушко. «Мы точно вернемся в Мариуполь?». Я говорю: «Да» , – рассказал Залужный.

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На вопрос мальчика, когда именно это произойдет, главнокомандующий уверенно ответил, что в этом году.

"Такие истории очень вдохновляют", - подчеркнул украинский генерал.

24 февраля Дмитрий Комаров выпустил авторский документальный проект Рік, посвященный годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Журналист также взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, который показал свою комнату на Банковой, где живет последний год, гардеробную с рабочей одеждой и семейное фото, которое стоит у него на столе.