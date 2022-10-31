Победа дается нам очень тяжело, но она непременно будет — Залужный

31 октября, 23:49
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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Украина ведет оборонную войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Борьба длится 8 лет и 8 месяцев.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которого численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности», — отметил генерал.

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Залужный подчеркнул, что все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажду победить.

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Главнокомандующий ВСУ указал, что только 31 октября враг применил по гражданским объектам Украины:

55 крылатых ракет Х-101;

одну управляемую авиационную ракету Х-59;

22 зенитных ракеты до С-300;

Четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136;

один БПЛА Ланцет-3.

«Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет», — добавил Залужный.

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В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях - всего 18 объектов в 10 регионах.

Около 7:00 понедельника в Киеве и по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась до 10:00. Впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили о нескольких волнах ракетных атак: только в период с 7 до 9 утра украинским средствам ПВО удалось сбить 44 из более 50 выпущенных по Украине ракет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Валерий Залужный Война России против Украины

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