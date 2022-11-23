Залужный о новых обстрелах РФ: От бессилия россияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами 23 ноября, 20:26 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный отреагировал на российские обстрелы Украины 23 ноября. Он подчеркнул, россияне воюют с младенцами и мирными гражданами.

На своей странице в Facebook Залужный объяснил, что Россия воюет именно таким образом, потому что не может победить ВСУ на поле боя.

«Будучи не в состоянии преодолеть Вооруженные силы, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами», — заявил он.

Видео дня

Он поблагодарил военнослужащих: «То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, — на грани возможного».

Также главнокомандующий поблагодарил партнеров Украины за предоставленные системы ПВО и ПРО: «Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины».

23 ноября Россия совершила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.



