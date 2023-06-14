«Это предательство». Залужный отказался взрывать мосты в Киеве в начале полномасштабной войны — СМИ

14 июня, 10:38
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

В начале полномасштабного вторжения России главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный категорически отверг идею о подрыве всех мостов Киева. Об этом говорится в материале BBC News Украина.

Как пишет издание, когда в первые дни россияне могли со дня на день выйти к левобережным пригородам Киева, члены правительства начали между собой обсуждать возможный подрыв всех мостов в столице.

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«Это позволило бы задержать российскую армию перед естественной преградой — рекой Днепр, и не допустить россиян к правительственному кварталу», — сказано в материале.

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Тогда один из высокопоставленных чиновников позвонил тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову и потребовал, чтобы тот «приказал своим спецназовцам подорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого», пишет BBC. Баканов позвонил Залужному, тот, выслушав, без колебаний ответил:

«Взорвать мосты? Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра — и военных, и гражданских», — цитирует его издание.

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Ранее о том, что в начале российского полномасштабного вторжения все мосты через Днепр в Киеве заминировали, рассказывал министр обороны Алексей Резников. По его словам, была команда: если прорыв — обрезать возможность перехода с левого берега на правый.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Мост Патона Мост Метро Валерий Залужный Война России против Украины

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