Обсудили ситуацию на фронте. Залужный провел телефонный разговор с начальником Генштаба Франции 8 апреля, 17:29 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным ситуацию на фронте и последующую военную поддержку.

Соответствующий пост обнародовал Буркхард в своем Twitter.

Он отметил, что Залужный рассказал ему о своем видении ситуации на фронте.

«Я заверил его в продолжении нашей поддержки путем поставок и обучения, которые Вооруженные силы Украины получают от французских военных», — добавил начальник генштаба Франции.

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Во вторник, 4 апреля, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Эксперты Kyiv Security Forum отмечают, что в течение последней недели боевые действия продолжают сконцентрироваться вокруг Бахмута. В то же время назревают серьезные изменения в воздушной войне из-за появления на поле боя управляемых авиабомб. А в глубоком тылу России ситуация все больше выходит из-под контроля Кремля.