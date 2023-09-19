Залужный обсудил с командирами группировки Таврия последовательность шагов ВСУ 19 сентября, 19:04 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 19 сентября, обсудил с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск Таврия последовательность шагов украинских сил.

В Telegram Залужного сообщается, что главнокомандующий встретился с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки Таврия.

«Обсудили и согласовали последовательность наших шагов на основе изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз», — говорится в сообщении.

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Залужный подчеркнул, что несмотря на яростное сопротивление врага, украинские защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия по освобождению украинской территории.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.