Вопросы боеприпасов, техники и ПВО. Залужный обсудил потребности Украины и ситуацию на фронте с генералом США

11 марта, 23:10
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом он написал в Telegram.

По словам главнокомандующего, во время переговоров с Милли он подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.

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Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу», – добавил Залужный.

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Он также отметил, что признателен президенту США Джо Байдену, генералу и всему американскому народу за поддержку Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 7 марта, обсудил с четырьмя коллегами из стран-союзников военную помощь Украине, подготовку украинских защитников и ситуацию на поле боя.

4 марта Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром.

https://www.youtube.com/embed/yWZHS4CZa_w
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Война России против Украины Марк Милли

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