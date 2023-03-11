Вопросы боеприпасов, техники и ПВО. Залужный обсудил потребности Украины и ситуацию на фронте с генералом США 11 марта, 23:10 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.



Об этом он написал в Telegram.

По словам главнокомандующего, во время переговоров с Милли он подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.

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Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу», – добавил Залужный.

Он также отметил, что признателен президенту США Джо Байдену, генералу и всему американскому народу за поддержку Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 7 марта, обсудил с четырьмя коллегами из стран-союзников военную помощь Украине, подготовку украинских защитников и ситуацию на поле боя.

4 марта Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром.