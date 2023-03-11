Вопросы боеприпасов, техники и ПВО. Залужный обсудил потребности Украины и ситуацию на фронте с генералом США
Валерий Залужный (Фото:Офис президента)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом он написал в Telegram.
По словам главнокомандующего, во время переговоров с Милли он подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.
Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу», – добавил Залужный.
Он также отметил, что признателен президенту США Джо Байдену, генералу и всему американскому народу за поддержку Украины.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 7 марта, обсудил с четырьмя коллегами из стран-союзников военную помощь Украине, подготовку украинских защитников и ситуацию на поле боя.
4 марта Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром.