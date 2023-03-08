Залужный не попал в ловушку россиян в Бахмуте и хочет создать корпуса из 60 тысяч бойцов — The Economist 8 марта, 12:47 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Цель наступления России на Бахмут, начавшийся в конце января, отчасти заключалась в том, чтобы привлечь значительные резервы Украины. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не попал в ловушку, говорится в материале The Economist.

Журналисты пишут, что использование резервов значительно усложнило бы украинское контрнаступление. В то же время битва за Бахмут привела к гораздо большим потерям со стороны России, чем Украины.

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«И что более важно, генерал Залужный избежал очевидной ловушки. Вместо того, чтобы бросить значительные резервы в Бахмут для спасения города, который имеет гораздо более символическое, чем военное значение, он отправил войска за границу для тренировок на новой технике», — говорится в статье The Economist.

Также издание сообщило, что Залужный рассчитывает создать три новых армейских корпуса. Каждый будет состоять из шести бригад и в них войдут по 20 тысяч военных — общее количество составит около 60 тысяч.

С января учебное командование армии США проводит учения украинских подразделений в Германии. Если во время наступлений в 2022 бойцы атаковали преимущественно ротами, то американцы объединяют их в батальоны и бригады для общевойсковой войны. Пехота, бронетехника, артиллерия и другие роды войск работают вместе, а не последовательно.

8 марта спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что россиянам не удается развить успех в наступательных действиях вокруг Бахмута. Украинские войска открывают огонь по оккупантам и наносят потери.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута. Если российским оккупантам удастся захватить этот город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, говорит он.

