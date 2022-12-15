Залужный назвал три стратегических задачи для ВСУ и Украины. Главная — удержать позиции 15 декабря, 16:09 Украинский военный в Донецкой области, 30 ноября 2022 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия сейчас делают все возможное, чтобы не дать украинским бойцам перегруппироваться. Главная стратегическая задача ВСУ сейчас — удержать линию фронта и больше не потерять ни одной позиции.



Об этом он сказал в интервью The Economist.



Залужный объяснил, что это очень важно, потому что освободить территории «в 10—15 раз сложнее, чем их не сдать».

«Поэтому наша задача сейчас — удержаться. Наша задача очень четко мониторить с помощью наших партнеров, что там происходит, куда они готовятся. Это наша стратегическая задача», — подчеркнул генерал.



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Второй стратегической задачей он назвал создание резервов и подготовку к новому возможному наступлению России, которое, по его мнению, «в лучшем случае случится в марте, а в худшем — в конце января».

«Оно может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, я не исключаю и южное направление. Мы сделали все расчеты — сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее. Это то, на чем сейчас нужно всем сконцентрироваться», — сказал Залужный.

Третья стратегическая задача связана с первыми двумя. Это противоракетная и противовоздушная оборона Украины.

«По моему личному мнению, я не являюсь экспертом по энергетике, но мне кажется, что мы находимся на грани. Мы балансируем на тонкой грани. И если [энергосистема] будет разрушена… тогда замерзнут солдатские дружины и дети. И такой сценарий возможен. В каком настроении будут бойцы, можете себе представить? Без воды, света и тепла, можно ли говорить о подготовке резервов, чтобы продолжать воевать?» — добавил он.