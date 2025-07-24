«Людей не хватит». Залужный назвал два фактора, которые будут определять войну РФ против Украины в будущем

Экс-глава ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что перелом в войне России против Украины возможен только благодаря технологическому прорыву. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

По словам Залужного, пока Украина сосредотачивалась на массовом использовании дронов для обороны, российские войска выбрали другой подход — и вышли из патовой ситуации.

«Посмотрим на эту вот „круговую зону“, которую мы создали между нашими позициями и российскими. И фактически удерживали эту линию за счет насыщения вот этими дронами и за счет того, что линия соприкосновения стала абсолютно прозрачная. И я считаю, что в тот момент, что пока мы искали больше дронов, чтобы наша оборона стала более устойчивой, россияне пошли другим путем», — сказал Залужный.

Экс-глава подчеркнул, что Россия расширила «огневую зону» до 50 км с помощью FPV-дронов на оптоволокне, что позволило им поражать логистику, эвакуацию и снабжение на украинских позициях.

«Живая сила — это было, скажем так, прикрытие для того, чтобы создать постоянное напряжение. Потому что в этой ситуации самое страшное — это заморозки и остановка. Потом будет очень трудно повести туда снова [российских] солдат на убой», — отметил он.

Залужный также указал на изменение тактики использования шахедов — россияне подняли их на высоту более 2000 метров, что позволяет им беспрепятственно долетать до Киева и других городов Украины.

«Вот выход из этого угла [тупика, в который, по словам Залужного, зашла война] - технологический. Ты должен думать не о том, что тебе нужно сегодня, ты должен думать о том, что тебе нужно будет через год, два три… Все это закончится через три года. Максимум через пять. Не война, а закончится „нахождение паритета“ между силами нападения и обороны», — добавил посол.

Также Залужный отметил, что основными факторами будущей войны будут демографический и экономический.

«Пока мы будем думать о людях, которых нам не хватит… Два основных фактора будущей войны — демографический, людей действительно нет ни в России, ни в Украине… То количество потерь, которое пришлось на население страны и в Украине, и в России, оно уже, возможно, оказалось критическим», — добавил он.

Залужный считает, что в ближайшие годы Россия столкнется с вызовом — либо продолжить мобилизацию, уже привлекая население Москвы и Санкт-Петербурга, либо «что-то думать».

«Скорее всего, этот вариант недопустим. Почему? Потому что может кто-то найтись в Украине, кто-то сделает миллиарды беспилотников, которые будут стоить 5 долларов, и будет все равно сколько людей [мобилизуют в РФ]», — отметил экс-глава.

По мнению Залужного, демографический фактор потребует минимум людей, ведь «будущая война — это сверхдешевые средства со сверхвысокой эффективностью», добавляет посол.

«Сейчас думать о том, что у нас не хватит людей [для мобилизации]… нам нужны сейчас не люди, нужны мозги и стратегия развития всего… Украина не смогла в силу объективных, субъективных причин быстро освоить эти новые технологии. Я думал, опять-таки, о технологиях, не только о беспилотных системах», — сказал он.

Ранее экс-глава заявил, что война России против Украины может продолжаться еще 10 лет, если Украина не обеспечит себе защиту на будущее.

Кроме того, Залужный спрогнозировал усиление массированных атак роев высокоточных беспилотников со стороны РФ. По его словам, высокоточные средства поражения впервые становятся не только массовыми, но и дешевле конвенционных снарядов и, вероятно, полностью устойчивыми к средствам радиоэлектронного воздействия.