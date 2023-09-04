Залужный назначил начальником Львовского военкомата Героя Украины и боевого полковника 4 сентября, 19:03 Денис Чаюк (слева) и Валерий Залужный (Фото:ВСУ / Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный назначил главой Львовского областного территориального центра комплектования (военкомата) полковника Дениса Чаюка.

Об этом сообщили в пресс-службе ТЦК.

Судя по сообщению, Чаюк уже приступил к исполнению служебных обязанностей на новом месте.

Он был заместителем командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Прошел путь от лейтенанта до полковника, воевал еще на Донбассе с начала войны в 2014 году, участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево.

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Начало полномасштабной войны РФ против Украины Чаюк встретил в Днепропетровской области, 25 февраля 2022 года батальонно-тактическая группа под его командованием закрепилась на окраинах Мелитополя — двое суток воины сдерживали продвижение россиян в направлении Запорожья и прикрывали отход других подразделений.

Чаюк получил ранение во время боев в Запорожской области в марте прошлого года от вражеской гранаты.

Уже 25 апреля того же года президент Владимир Зеленский присвоил Чаюку звание Героя Украины.