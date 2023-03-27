Залужный лично наградил украинского военного со зрелищного видео, который уничтожил штурмовую группу оккупантов

27 марта, 12:15
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Валерий Залужный наградил военного Руслана Зубарева (Фото:t.me/CinCAFU)

Валерий Залужный наградил военного Руслана Зубарева (Фото:t.me/CinCAFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева. Он уничтожил штурмовую группу оккупантов в ближнем бою.

Об этом Залужный сообщил у себя в Telegram.

Зубарев получил из рук Залужного почетный нагрудный знак Золотой Крест. Также защитнику вручили наградное оружие.

«Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил отвагу и мужество в бою», — отметил главнокомандующий.

Видео дня

В феврале в Сети появилось видео ближнего боя украинского военного на наблюдательном пункте против превосходящих сил российских оккупантов.

Боец с позывным Хищник, находясь в окопе, сам ведет огонь из разных видов стрелкового оружия, гранатометов и бросает гранаты, пока их подает напарник. Также он успевает вести переговоры по рациях о поддержке.

Украинские защитники вышли из этого боя в живых и отразили наступление российского подразделения.

https://www.youtube.com/watch?v=hUX_1B0zUt0&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Штурм Валерий Залужный Война России против Украины

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