Залужный лично наградил украинского военного со зрелищного видео, который уничтожил штурмовую группу оккупантов
Валерий Залужный наградил военного Руслана Зубарева (Фото:t.me/CinCAFU)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева. Он уничтожил штурмовую группу оккупантов в ближнем бою.
Об этом Залужный сообщил у себя в Telegram.
Зубарев получил из рук Залужного почетный нагрудный знак Золотой Крест. Также защитнику вручили наградное оружие.
«Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил отвагу и мужество в бою», — отметил главнокомандующий.
В феврале в Сети появилось видео ближнего боя украинского военного на наблюдательном пункте против превосходящих сил российских оккупантов.
Боец с позывным Хищник, находясь в окопе, сам ведет огонь из разных видов стрелкового оружия, гранатометов и бросает гранаты, пока их подает напарник. Также он успевает вести переговоры по рациях о поддержке.
Украинские защитники вышли из этого боя в живых и отразили наступление российского подразделения.