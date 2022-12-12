День Сухопутных войск: Залужный и Резников поздравили бойцов — видео 12 декабря, 09:57 День Сухопутных войск отмечается в Украине с 1997 года (Фото:Скриншот видео Алексея Резникова/Facebook)

В понедельник, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск.

По этому случаю главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов с праздником, поблагодарив их за защиту страны от российских захватчиков.

«Сердечно поздравляю с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины! Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и обязательно победит. Благодаря вам, братья и сестры! Спасибо за службу и верность присяге. Вечная Память павшим воинам! Наша обязанность продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи. Держим строй! Вместе к Победе!», — написал он у себя в Telegram-канале.

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К поздравлениям присоединился и министр обороны Алексей Резников, назвав военнослужащих Сухопутных войск стальной и надежной основой современной украинской армии.

«Всегда можно сказать о том, что сухопутные войска — крупнейший компонент в армии, рассказать о стратегии и тактике ее использования, но это больше для официальных встреч. На самом же деле все просто — сухопутка для нас на фронте — это ВСЕ. Это все линии обороны, это те, кто вгрызается в землю, глину и сланец, пересидев авианалет и артподготовку стряхивают с винтовки землю, поправляют шлем и первые встречают всеобжигающим огнем вражескую штурмовую группу», — отметил он у себя в Facebook.