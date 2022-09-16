Ермак и Залужный обсудили с генералом Милли и советником Байдена Салливаном поставки оружия для продолжения контрнаступления

16 сентября, 01:43
Поделиться:
Ермак и Залужный пообщались с Милли и Салливаном (Фото:Офис президента)

Ермак и Залужный пообщались с Милли и Салливаном (Фото:Офис президента)

Глава ОП Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

В Офисе президента сообщили, что во время разговора обсудили дальнейшие поставки оружия, которые необходимы для продолжения контрнаступления ВСУ.

Также Андрей Ермак напомнил о российских ракетно-террористических ударах по гражданской инфраструктуре на территории Украины. Глава ОП подчеркнул, что необходимо продвижение в вопросе гарантий безопасности для Украины.

Видео дня

Залужный и Ермак выразили благодарность США, президенту Джо Байдену, Конгрессу и американскому народу «за поддержку Украины в ее борьбе за независимость, а также свободу всей Европы».

Читайте также:
Вооружение для побед. 11 образцов западной техники, которые помогли ВСУ выбить врага из Харьковской области — инфографика и видео

Во время успешной и быстрой наступательной операции в Харьковской области Вооруженные силы Украины использовали множество образцов современной западной техники.

Инфографика: НВ

По данным Минобороны Украины, с 6 сентября в Харьковской области силам ВСУ удалось освободить:

  • около 8500 кв. км ранее оккупированных территорий;
  • около 388 населенных пунктов, среди которых города Балаклея, Изюм, Купянск, Волчанск;
  • около 150 тысяч человек.
https://www.youtube.com/watch?v=f-eSqiRmw7o
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Вооружение Поставки оружия Война в Украине Андрей Ермак Джейк Салливан Валерий Залужный Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X