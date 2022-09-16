Ермак и Залужный обсудили с генералом Милли и советником Байдена Салливаном поставки оружия для продолжения контрнаступления 16 сентября, 01:43 Ермак и Залужный пообщались с Милли и Салливаном (Фото:Офис президента)

Глава ОП Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

В Офисе президента сообщили, что во время разговора обсудили дальнейшие поставки оружия, которые необходимы для продолжения контрнаступления ВСУ.

Также Андрей Ермак напомнил о российских ракетно-террористических ударах по гражданской инфраструктуре на территории Украины. Глава ОП подчеркнул, что необходимо продвижение в вопросе гарантий безопасности для Украины.

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Залужный и Ермак выразили благодарность США, президенту Джо Байдену, Конгрессу и американскому народу «за поддержку Украины в ее борьбе за независимость, а также свободу всей Европы».

Во время успешной и быстрой наступательной операции в Харьковской области Вооруженные силы Украины использовали множество образцов современной западной техники.

Инфографика: НВ

По данным Минобороны Украины, с 6 сентября в Харьковской области силам ВСУ удалось освободить:

около 8500 кв. км ранее оккупированных территорий;

около 388 населенных пунктов, среди которых города Балаклея, Изюм, Купянск, Волчанск;

около 150 тысяч человек.

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