«Железный генерал с нестандартной тактикой». Financial Times посвятило статью главкому ВСУ Валерию Залужному 20 ноября, 13:24 Financial Times посвятило статью главкому ВСУ Валерию Залужному (Фото:Генштаб ВСУ)

Британское издание Financial Times выпустило статью о главнокомандующем Вооруженными Силами Украины Валерии Залужном под названием «Мы бьем их из рогаток: украинский „железный генерал“ демонстрирует характер».

В статье отмечается, что именно нестандартная тактика ведения боевых действий, избранная генералом Залужным, помогла Украине переломить ход развязанной РФ полномасштабной войны в свою пользу.

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Как пишет FT, в течение нескольких месяцев с конца лета украинские силы вели тщательно продуманное контрнаступление, чтобы освободить Херсон от оккупационных российских войск и избежать при этом уличных боев.

Целью украинской армии под командованием Залужного было перерезать линии поставок оккупантов через Днепр с помощью высокоточной западной артиллерии и при этом избежать больших потерь среди украинских военных.

Хирургически точные удары были ориентированы на российские склады с оружием, командные пункты и мосты с целью постепенно изолировать более 20 тысяч российских военных.

Кульминацией этой стратегии стало поражение Кремля и бегство российских оккупантов из Херсона и с правобережья Херсонской области чуть более недели назад.

«За успехом Украины на поле боя после полномасштабного вторжения России в феврале стоит человек, которого украинцы называют железным генералом», — пишет Financial Times.

Как отмечают авторы статьи, умение Залужного приспосабливаться к быстро меняющемуся полю боя было продемонстрировано и в Харьковской области, когда украинские войска воспользовались тем, что российская линия фронта ослабла.

В отличие от медленного истощения, которое применялось в Херсоне, там Залужный и его генералы воспользовались моментом. В сентябре они совершили молниеносный контрудар, заставивший российских солдат поспешно бежать, оставляя все — от танков до ботинок, пишет FT.

Бывший министр обороны Украины и действующий советник правительства по вопросам безопасности Андрей Загороднюк объяснил успешную стратегию Залужного его умением делегировать полномочия, поощрять инициативу военнослужащих низших рангов и получать обратную связь, необходимую для реагирования на возможности, возникающие на фронте.

«Люди на местах знают ситуацию гораздо лучше, чем в Киеве. Они находятся там. Они помогают строить эту оппортунистическую войну, когда видят слабые места врага», — отмечает Загороднюк.

Он добавляет, что стиль командования Залужного «позволяет другим реализовать свои способности и таланты», тогда как в российской армии «решения принимают только один-два человека, а остальным говорят заткнуться». В сочетании с современным оружием, предоставленным западными странами, «это дает преимущество перед большим количеством артиллерии, танков и всего прочего, что есть у России», отмечает Загороднюк.

Военные аналитики полагают, что вертикальный подход, когда полевые командиры боятся брать на себя лидерство, и привел к поражению России. В то же время, нет предпосылок того, что Украина «ослабит свою хватку», говорится в статье.

Издание отмечает, что ВСУ не собираются останавливаться даже во время зимнего периода.

«Украинцы будут продолжать давить на российские силы, не дадут им времени решить свои проблемы или укрепить оборону», — написал в Twitter бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес после освобождения Херсона.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в то же время недавно предположил, что Киев может использовать зиму для определенного урегулирования с РФ. Но Валерий Залужный публично отметил, что единственным условием для переговоров может быть вывод всех российских войск из Украины. А пока украинские военные будут продолжать контрнаступательные действия, поскольку цель Киева — освободить все оккупированные территории.



Неназванный американский военный чиновник высоко оценил способность Залужного быстро реагировать на действия и неудачи России. В качестве примера он привел оборону Киева в первые дни полномасштабной войны, когда российские войска растянули свои линии поставки и увязли, после чего были разбиты ВСУ.

«Он оставлял свои силы гибкими. Оставаться в движении тяжело, и это требует дисциплины», — отметил чиновник.

Он подчеркивает, что во время битвы за Киев решение Залужного рассредоточить украинскую противовоздушную оборону было решающим: это не позволило РФ получить полное преимущество в воздухе.

FT отмечает, что военное образование Валерий Залужный получил уже после распада СССР в военных учебных заведениях независимой Украины. В 1993 году он окончил машиностроительное училище в родном Новограде-Волынском (восстановленное историческое название — Звягель), а позже поступил на общевойсковой факультет Одесского института Сухопутных войск, который окончил в 1997 году.

Издание напоминает, что 49-летний Залужный противостоял вооруженной агрессии РФ с 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым и развязали войну на Донбассе. Там украинская армия перегруппировалась и закалилась в боях, а Залужный отметился неординарными инициативами на поле боя.

Как вспоминает генерал Михаил Забродский, однажды Залужный перебросил артиллерию по «почти непроходимой местности», чтобы подорвать оружейный склад врага, и это сработало.

«Не было никакой реакции со стороны врага, потому что это было слишком быстро», — рассказывает он.

Валерий Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. Он редко делает публичные заявления и проводит большую часть времени в военных штабах.

Залужный «является порождением нового украинского поколения офицеров», говорит Загороднюк.

«Вы можете увидеть это, когда разговариваете с ним. Он не соблюдает формализм и одевается скромно. Он говорит ясно и очень прямолинейно. В нем нет ауры исключительности», — рассказал экс-министр обороны, характеризуя Залужного.

Как отмечает издание, генерал стал также любимцем украинских соцсетей, в частности, приводит такую карикатуру, опубликованную к 70-летию Путина этой осенью.

В статье говорится и о слухах, распространяющихся в последние месяцы, о якобы напряженности между Залужным и Зеленским из-за конкуренции за популярность. Оба настаивают, что это российская дезинформация, направленная на разжигание напряжения в украинском руководстве. Впрочем, источники издания, знакомые с ситуацией, сообщили, что Залужного якобы попросили ослабить формирование своего публичного профиля.

Financial Times пишет, что сам Залужный не выставляет успехи на поле боя только как собственную заслугу, не забывает в своих соцсетях благодарить сослуживцев, рядовых военных и гражданских.

В частности, он отмечает генерал-полковника Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками Украины, за его роль в обороне Киева и контрнаступлении на востоке, а также генерал-лейтенантов Сергея Шапталу и Сергея Наева, командующих украинскими войсками на Донбассе.

«В решающих ситуациях раскрывается подлинное лидерство и мужество. Ведя в бой, наши командиры руководствуются не советским принципом „вперед“, а отдают приказ „за мной“», — писал Залужный в своих соцсетях.

Как отметил в комментарии изданию министр обороны Украины Алексей Резников, талант Залужного состоит в том, чтобы использовать меньшие размеры Украины по сравнению с РФ.

«Как Давид против Голиафа. Мы бьем их как из рогаток», — заявил Резников.