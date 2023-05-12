Залужный: Главная цель россиян — убивать украинцев
Они рассчитывали, что люди встретят их хлебом-солью — и на этом украинская государственность закончится (Фото:Скриншот фильма)
Стратегической целью войны, которую начала Российская Федерация, является уничтожение украинской государственности. Об этом в фильме Дмитрия Комарова, который 12 мая транслирует телеканал 1+1, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Россия надеялась на иное течение войны, считает генерал.
«Видимо, они рассчитывали, что зайдут организованными колоннами, люди встретят хлебом-солью — и на этом украинская государственность закончится. Но когда украинцы начали сопротивление, начали защищаться, то по состоянию на сегодняшний день они едут сюда из Российской Федерации, чтобы сознательно убивать украинцев», — отметил Залужный.
По его словам, если сейчас не уничтожить этого врага, уничтожены будут украинцы.
"Они несут безумные потери, на Донецком направлении и не только, но все равно идут убивать украинцев, это их цель", — сказал главнокомандующий.
Россиян не останавливает даже память их дедушек и бабушек о Второй мировой, констатировал Залужный.