Залужный: Главная цель россиян — убивать украинцев 12 мая, 22:03 Они рассчитывали, что люди встретят их хлебом-солью — и на этом украинская государственность закончится (Фото:Скриншот фильма)

Стратегической целью войны, которую начала Российская Федерация, является уничтожение украинской государственности. Об этом в фильме Дмитрия Комарова, который 12 мая транслирует телеканал 1+1, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россия надеялась на иное течение войны, считает генерал.

«Видимо, они рассчитывали, что зайдут организованными колоннами, люди встретят хлебом-солью — и на этом украинская государственность закончится. Но когда украинцы начали сопротивление, начали защищаться, то по состоянию на сегодняшний день они едут сюда из Российской Федерации, чтобы сознательно убивать украинцев», — отметил Залужный.

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По его словам, если сейчас не уничтожить этого врага, уничтожены будут украинцы.

"Они несут безумные потери, на Донецком направлении и не только, но все равно идут убивать украинцев, это их цель", — сказал главнокомандующий.

Россиян не останавливает даже память их дедушек и бабушек о Второй мировой, констатировал Залужный.