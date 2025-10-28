Федеральный суд США вынес решение в пользу Украины после того, как небольшой оружейный магазин в Аризоне провалил миллиардный контракт на поставку боеприпасов для Сил обороны Украины и отказался возвращать аванс. Об этом пишет Financial Times .

Как сказано в материале, в 2022 году небольшой оружейный магазин в одноэтажном здании на окраине Тусона (юг Аризоны) получил контракт на поставку «такого большого арсенала ракет и снарядов, что на бумаге его стоимость превышала годовой оборонный бюджет Эстонии на тот момент». У магазина, OTL Firearms, не было ни опыта экспорта, ни крупных складов, ни предыдущих крупных государственных контрактов. Украина перевела компании 17 млн евро авансом, однако не получила от поставщика ни одного боеприпаса, пишет FT.

Федеральный судья США недавно обязал OTL вернуть Украине всю сумму, включая проценты и судебные издержки, — в целом более 20 млн долларов. Как пишет газета, подробности этого контракта отражают хаос в процессе военных закупок, который царил в начале полномасштабного вторжения, «когда Украина спешно закупала боеприпасы везде, где было возможно».

Как выяснила FT, контракт от июня 2022 года предусматривал поставку 10 млн снарядов 23-мм зенитных оружий, 56 тысяч ракет Град, 24 тысячи минометных мин и большого количества других боеприпасов советского образца. В это время у OTL было только несколько онлайн-отзывов от местных клиентов, хваливших «очень разумные цены», и временная вывеска на стене небольшого одноэтажного здания. Магазин открыл в 2020 году 28-летний Таннер Кук, писала FT ранее.

Контракт был заключен между OTL и украинской государственной оружейной компанией Прогресс. В Прогрессе отказались отвечать на вопросы FT.

Газета со ссылкой на документы из контракта и материалы арбитражного разбирательства сообщает, что в мае 2022 года основатель OTL Таннер Кук связался с Прогрессом и предложил поставки боеприпасов из Сербии. Интересы OTL в этой сделке представлял киевский юрист Николай Каранко. Сама компания позже заявила в арбитраже, что Каранко на самом деле работал на Минобороны Украины, а не на компанию, и что он просил OTL переводить деньги неназванным «третьим лицам», чтобы контракт оставался в силе. Каранко отказался от комментариев.

По информации FT, юрист раньше помогал компании Прогресс в сделке по поставке оружия Ираку, которая завершилась гражданским иском в Техасе в 2009 году. Тогда его обвиняли в попытке дать взятки иракским чиновникам и в конце концов обязали выплатить многомиллионный ущерб.

Через месяц после знакомства сторон был подписан контракт на 1 миллиард долларов, пишет FT. К ноябрю компания Прогресс перевела OTL 17 млн евро. К декабрю OTL извинилась за отсутствие поставок, сославшись на задержки с платежами со стороны Украины. Арбитраж позже отклонил это объяснение.

OTL также прикрывалась проблемами с экспортными лицензиями и утверждала, что Сербия заблокировала поставки «по политическим причинам».

«Венский трибунал постановил, что у OTL не было необходимых экспортных лицензий США на момент подписания сделки. В начале 2024 года арбитры вынесли решение в пользу Прогресса и обязали OTL вернуть 17 млн ​​евро и штрафные санкции. OTL отказалась, вынудив Украину обратиться в суд США для принудительного исполнения решения. Федеральная судья Аризоны Розмари Маркес в прошлом месяце поддержала решение арбитража, придя к выводу, что OTL «не поставила товары по контракту» и «не предоставила защиту», — сказано в материале.

С тех пор, по информации FT, компания прекратила видимую деятельность по своему адресу и не ответила на запросы о комментариях.