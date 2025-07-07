Минобороны запустило цифровой маркетплейс для фронта
Беспилотный летательный аппарат украинского производства (Фото: Минобороны Украины / Telegram)
Минобороны Украины запустило новую цифровую систему поставки вооружения для ВСУ — DOT-Chain Defence.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В сообщении говорится, что это своеобразный «маркетплейс оружия», который должен ускорить закупки и доставку дронов, средств РЭБ и роботизированных систем на фронт.
На первом этапе к пилоту привлекли 10 боевых бригад. Для этого Агентство оборонных закупок получило миллиард гривен.
Средства уже направлены на обеспечение FPV-дронами через новую IT-систему Государственного оператора тыла. В будущем перечень доступных позиций расширят.
По словам министра обороны Рустема Умерова, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно.
DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.
Вместо ожидания в течение месяцев — поставки будут длиться всего несколько недель.
Система функционирует по прозрачным правилам:
- Военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, оставляют отзывы и получают прямые ответы от поставщиков.
- Производители имеют понятный канал коммуникации с армией.
- Государство оперативно анализирует реальные потребности и принимает решения на основе данных.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.