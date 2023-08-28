Почему не хватало снарядов: Минобороны заключило по меньшей мере семь контрактов с польской фирмой, которая срывала поставки на миллиарды гривен — УП 28 августа, 17:50 Польская компания Alfa получила ряд контрактов от Минобороны на миллиарды гривен, хотя систематически срывала поставки (Фото:Украинская правда)

Министерство обороны с апреля 2022 года заключило по меньшей мере семь контрактов с малоизвестной польской фирмой Alfa на поставки снарядов и амуниции для украинских военных. То, что первые поставки на миллиарды гривен она сорвала не заставило ведомство прекратить сотрудничество с компанией, сообщается в новом расследовании Украинской правды.



NV приводит главные факты из расследования.

Издание пишет, что часть из заключенных с Alfa сделок Минобороны уже оспаривает в международном арбитраже.

По данным журналистов, эти соглашения подписывались пакетами.

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Первое соглашение с Alfa Минобороны заключило 11 апреля 2022 года. У компании заказали 20 тысяч баллистических шлемов, 20 тысяч бронежилетов и 40 тысяч бронеплит к ним за 24,5 миллиона евро со 100-процентной предоплатой.

Бронежилеты и плиты, хотя и со срывом сроков, компания поставила все, но из привезенных ею 16 тысяч шлемов 11 тысяч вернули сразу как непригодные, а еще 5 тысяч остались лежать на складе, поскольку их не приняли на баланс ВСУ.

22 апреля 2022 года Минобороны заключило с Alfa три соглашения на сумму около 3,3 миллиарда гривен (почти 64,4 миллиона евро), по каждому из которых польская компания получила 50% аванса.

Речь шла о поставках нескольких самоходных гаубиц Гвоздика, 122-мм боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-мм ракет к Граду.

«Насколько известно УП, из законтрактованного оружия приехало лишь небольшое количество. Припасов к Д-30 с большим опозданием приехала лишь десятая часть, ракет к Граду — треть, а Гвоздики, хоть и приехали все, но в таком состоянии, которое точно не соответствует заявленному в соглашении техническому классу, и МОУ сейчас пытается выбить из поставщика компенсацию», — говорится в расследовании.

Уже 27 апреля 2022 года Минобороны заключило еще три «интересных контракта».

Поставщиком был государственный специмпортер оружия — фирма Прогрес, которая должна была поставить похожие на те, которые поставляла Alfa, виды боеприпасов. Сумма этих трех сделок составила более 17 миллиардов гривен. При этом болгарские выстрелы к Д-30, Д-20 и реактивные снаряды для Градов, по данным УП, Прогрес должен был покупать через ту же польскую фирму Alfa.

В расследовании также говорится, что в Прогресе сделки с поляками курировал заместитель директора и заместитель министра обороны Александр Миронюк, у которого обнаружили миллионы разной валюты в диване во время обыска по уголовному делу о закупке некачественных бронежилетов.

В целом, за пять дней польская компания получила различных контрактов от Украины на почти 21 миллиард гривен.

Цена снарядов в прямых сделках с Alfa отличалась от цены в контрактах с Прогресом на десятки процентов. Alfa должна была поставлять 122-мм выстрелы с полным зарядом к гаубицам Д-30/2С1 по 760 евро, а Прогрес такие же выстрелы — по 1195 евро. Разница составляла 57% или 435 евро на одном снаряде.

В итоге контракт Минобороны напрямую с Alfa был выполнен на 10%, а контракт с Прогресом — на 80%, но с задержками.

В начале 2023 года Прогрес имел задолженность перед государством в 200 млн грн, а Alfa — почти 1,7 млрд гривен.

Alfa должна была завершить поставки снарядов по апрельским контрактам в конце мая 2022 года, но договорилась о продлении сроков до июля 2022 года.

А 13 июня Минобороны, зная, что Alfa сорвала предыдущие поставки, заключило с ней еще три контракта на сумму около 2,6 миллиарда гривен — и снова заплатило в качестве предоплаты половину суммы.

По данным журналистов, эти три контракта, вероятно, были подписаны со стороны Минобороны руководителем департамента военно-технической политики Владиславом Шостаком, которого уволили с должности в том же месяце.

Эти контракты предусматривали поставку:

122-мм мин, сумма аванса составила 11 млн евро;

152-мм выстрелы для гаубицы Гиацинт ( 18 миллионов евро аванса);

18 миллионов евро аванса); 152-мм выстрелы к САУ Дана ( 13 миллионов евро предоплаты).



В итоге выстрелов для Гиацинта приехало около 40%, 120-мм мин поставили меньше, чем 1% от контракта, а выстрелов к Дане не поставили вообще.

Сейчас Минобороны пытается вернуть 27 миллионов евро предоплаты и взыскать еще почти 13 миллионов евро штрафов за сорванные поставки.

«Но даже если это удастся, то неизменным останется ужасный факт: украинская армия год не получала критически важного вооружения и не могла законтрактовать его в другом месте, потому что поставщик вывел деньги из страны», — говорится в расследовании.

Несмотря на все факты срыва поставок и некачественные шлемы в предыдущих поставках, 25 октября 2022 года Минобороны заказало у Alfa еще 20 тысяч шлемов и 50 тысяч бронежилетов на сумму почти 50 миллионов евро — на этот раз без предоплаты.



Шлемы по этому контракту в Украину так и не поставили, а половина поставленных бронежилетов не прошла баллистических испытаний.



Журналисты выяснили, что Alfa, руководителем которой является Петр Сапежинский, была основана еще в 2005 году, но таких крупных контрактов до войны России против Украины не имела.

«Фирма занимается торговлей разного рода продукцией, в частности военной. В 2020 году компания показала 1,23 миллиона злотых (чуть больше, чем 300 тысяч евро) прибыли, в 2021-м Alfa заработала 7,4 миллиона злотых (около 1,8 миллиона евро)», — отмечается в расследовании.

Финансовой отчетности за 2022 год Alfa до сих пор не предоставила, изменив данные о себе в реестре четыре раза за первое полугодие 2023 года, что может быть способом оттянуть подачу отчетности.