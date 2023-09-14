Украина сделала важный шаг для уменьшения влияния России на энергоснабжение Украины — разведка Британии 14 сентября, 09:28 Ровенская АЭС (Фото:РАЭС)

В британской разведке считают, что поскольку атомная энергия обеспечивает примерно половину электроэнергии Украины, закупка НАЭК Энергоатомом западного топлива для атомных электростанций является значимым шагом на пути долгосрочного отделения от России, что уменьшило ее влияние на энергоснабжение Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в четверг, 14 сентября.

Разведчики проанализировали заявление от 10 сентября, в котором Энергоатом объявил об успешной загрузке одного из реакторов Ровенской атомной электростанции западным ядерным топливом. Речь идет о компании американского предприятия в Швеции Westinghouse Electric Sweden.

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В отчете отмечается, что все атомные электростанции Украины имеют реакторы на основе советских проектов, и до февраля 2022 года страна полагалась на ядерное топливо страны-агрессора. После полномасштабной агрессии России Украина ускорила планы по диверсификации своих поставок.

1 апреля 2022 года НАЭК Энергоатом заявил о переходе украинских атомных электростанций, которые ранее были закреплены за Московским центром ВАО АЭС, в подчинение Парижскому.