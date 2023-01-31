Резников заявил, что Минобороны частично возвращает общественный контроль над закупками 31 января, 21:41 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Алексей Резников во вторник, 31 января, заявил, что ведомство вернет контроль над закупками для армии с учетом ограничений военного положения.

Как сообщается в Facebook Резникова, 29 января 2022 было принято решение о внеплановой внутренней проверке обеспечения ВСУ, а осенью были проведены и внутренний, и государственный аудиты.



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«Аудит показал, что система закупок и контроля требует изменений. Именно аудит ускорил процесс реорганизации системы закупок в тыловом обеспечении и повлек кадровые решения в отношении лиц, к добродетели которых были обоснованные сомнения», — сообщил он.



Комментируя скандал вокруг закупки продуктов, министр сказал, что вместе с командой сделал выводы: Минобороны не смогло объяснить результаты своей работы, потому что не было достаточно открытым.

«Главным приоритетом для Минобороны является обеспечение непрерывности и качества питания. Это наша обязанность. Но мы должны найти баланс со стремлением общества видеть прозрачные процессы и контролировать их», — добавил Резников.

Он рассказал, что по итогам встреч с двумя комитетами Верховной Рады Минобороны и нардепы договорились вернуть общественный контроль за закупками вещей, топливно-смазочных материалов и питания с учетом ограничений военного положения. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать соответствующую рабочую группу.

Резников также сказал, что поручил:

провести анализ цен и процесса их формирования;

сократить срок контракта с поставщиками;

разработать новые подходы, которые « будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, перехода к меню ( рационам) по сохранению продуктового разнообразия, публикации цен и так далее».

По словам министра, в ведомстве вводится внутреннее правило при заключении контрактов сверять цены с реестром Минэкономики и рыночными ценами. На сайте Минобороны, а затем и на Prozorro, будут публиковать номер и дату заключения контракта, цену за единицу, ссылку на технические условия закупки.

Резников обратился к комитету нацбезопасности и обороны и попросил провести совместное совещание по механизмам цен закупок, подотчетности и контролю. Также он пригласил на встречу представителей «различных организаций, специализирующихся на антикоррупционной деятельности, отдельных представителей СМИ, проводящих расследование, и экспертов по оборонным реформам».

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.



В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».



Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.



Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.



Резников рассказал народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах действительно обнаружили много неточностей и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют.

