Минобороны прокомментировало сравнение цен на продукты для ГУР и ВСУ 27 апреля, 19:24 На Prozorro начали публиковать отчеты о неоружейных закупках для защитников Украины (Фото:gur.gov.ua)

В Министерстве обороны Украины прокомментировали материал журналистов Наші гроші о сравнении цен на закупку продуктов ГУР и оборонным ведомством.

В пресс-службе Минобороны в Facebook заявили, что журналисты сравнивают «категорически не тождественные вещи», потому что взяли для сравнения отчеты о закупках продуктов питания отдельной части ГУР МО по месту постоянной дислокации в Киеве.



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В ведомстве добавили, что для питания ВСУ закупают комплексную услугу по организации питания по каталогу продуктов, а в этих ценах уже учтена логистика, в том числе часто доставка в районы боевых действий.

«Услуга по организации питания, по сути, это формат „еда „ходит“ за военнослужащим“. Цена услуги по организации питания одного военнослужащего составляет от 137,04 до 144,06 грн в сутки», — рассказали в Минобороны.

Также в пресс-службе сообщили, что разведчики во время боевых задач тоже как правило питаются по тому же принципу, что и все бойцы ВСУ — по договорам, заключенным Минобороны.

Минобороны ищет способы, как обеспечить прозрачные закупки и эффективно организовать питание ВСУ, добавили в ведомстве. В апреле руководство МО встречалось с представителями ряда крупных сетей — те сказали, что обеспечение логистики продуктов слишком рискованно для сетевого бизнеса при таких ценах (137,04−144,06 грн за организацию питания одного военнослужащего в сутки).

«Для ВСУ отдельно не закупают продукты. Цена в договорах учитывает: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет и другие мероприятия согласно заявкам командиров воинских частей в определенных местах. Цены договоров, а также приложения к ним были обнародованы Минобороны еще два месяца назад — 28 февраля», — добавили в МО.

Ранее Наші гроші со ссылкой на закупочные цены, опубликованные на Prozorro, сообщили, что ГУР закупает некоторые продукты в два раза в дешевле, чем Минобороны.



Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылался на документы, полученные от источника в ВСУ.



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства. В Офисе президента и Минобороны пообещали проверку.



Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



Позже Резников заявил народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах обнаружили много неточностей и они проходят проверку. В конце февраля Минобороны обнародовало обновленные контракты на закупку продуктов для военных.



На фоне скандала замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.



Министр обороны анонсировал реформу питания в ВСУ. Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок, который предусматривает публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.

