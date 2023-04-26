ГУР закупает некоторые продукты в два раза дешевле, чем Минобороны — СМИ 26 апреля, 17:23 На Prozorro начали публиковать отчеты о неоружейных закупках для защитников Украины (Фото:gur.gov.ua)

Главное управление разведки Министерства обороны закупает некоторые продукты в несколько раз дешевле, чем Минобороны, — об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на закупочные цены, опубликованные на Prozorro.

Журналисты изучили закупочные цены воинских частей, которые начали публиковать на Prozorro с понедельника, 24 апреля, и сравнили цены в отчетах части обеспечения ГУР МО А1225 с ценами в уже исправленных контрактах Минобороны.



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По данным Наших грошей, ГУР закупает минтай по 69 грн за килограмм, а самая низкая цена на него во всех контрактах Минобороны — 120 грн. Цена закупки риса в ГУР — 26 грн за килограмм, в Минобороны — от 59 грн, морковки — 12 грн по сравнению с 28 грн, пишут журналисты. Украинское оборонное ведомство пока не публиковало отчеты.

Инфографика: nashigroshi.org

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылался на документы, полученные от источника в ВСУ.



В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства. В Офисе президента и Минобороны пообещали проверку.



Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



Позже Резников заявил народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах обнаружили много неточностей и они проходят проверку. В конце февраля Минобороны обнародовало обновленные контракты на закупку продуктов для военных.



На фоне скандала замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Также был уволен глава департамента Минобороны Богдан Хмельницкий, который отвечал за закупки.



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Министр обороны анонсировал реформу питания в ВСУ. Верховная Рада 24 февраля приняла законопроект о прозрачной системе оборонных закупок, который предусматривает публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения ВСУ.

