На около 37 млрд грн. ДОТ впервые закупит продукты питания для ВСУ сразу на год

3 ноября, 11:09
Впервые ДОТ закупит продукты питания для ВСУ сразу на весь год (Фото: gur.gov.ua)

Впервые ДОТ закупит продукты питания для ВСУ сразу на весь год (Фото: gur.gov.ua)

Государственный оператор тыла (ДОТ) объявил закупки продуктов питания для ВСУ на 2026 год. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в понедельник, 3 ноября.

Это впервые, когда ДОТ закупит продукты сразу на весь год. Ожидаемая стоимость составляет примерно 37 млрд грн.

В Минобороны объяснили, что такой подход обеспечит непрерывное снабжение питания воинским частям, стабильные условия для работы поставщиков и возможность заблаговременного планирования производства.

Там напомнили, что ранее продукты питания для ВСУ закупали отдельно для каждого полугодия.

В новых договорах будут сохранены условия усиленного контроля качества, в частности по поставкам молочной продукции, чтобы предотвратить случаи фальсификации.

В Минобороны добавили, что продолжает действовать региональная стратегия обеспечения, по которой поставщик закрепляется за определенной областью.

Это, по данным министерства, позволяет удобно управлять логистикой, оперативностью поставок и быстро реагировать на возможные изменения.

17 июля 2025 года стало известно о том, что в первом полугодии 2025 года было зафиксировано более 1000 нарушений контрактов на поставку продуктов для воинских частей, которые заключал Государственный оператор тыла Минобороны Украины.

В ДОТ ответили, что более 1 000 актов нарушений договорных обязательств по качеству, полноте и своевременности поставок продуктов для ВСУ — это лишь 0,4% от общего количества расходных накладных на отгрузку продуктов.

Редактор: Ева Сластнова

