«Я предлагаю пари». Резников пообещал уйти в отставку, если подтвердится схема с закупкой летней одежды для ВСУ 25 августа, 21:17 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку.

Об этом он сообщил в комментарии NV.

Он предложил заключить пари.

«Я предлагаю пару. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке», — заявил он.

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Если же это окажется ложью, тогда, предлагает Резников, нардеп Анастасия Радина уходит со своего поста, а журналист Украинской правды Михаил Ткач уходит из издания и на три года прекращает заниматься журналистикой.

«Арбитрами в этой паре я приглашаю Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями — редакции авторитетных украинских изданий. Предлагаю написать об этом паре и присоединиться, став наблюдателями», — сказал Резников.

Министр также пообещал предоставить «все документы, доказательства, факты и материалы», касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден.

11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

Из документов следует, что 4900 курток (и штанов), которые в одном документе указываются общей стоимостью 142 тысячи долларов, впоследствии указываются с ценой 421 тысяча долларов. Цена за «камуфляжные» куртки с 29 долларов за штуку выросла до 86 долларов за «зимние воздухозащитные» куртки.

По данным издания, которое ссылается на «офицеров из таможенного фронта Украины», эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки.

Он заявлял, что «куртки скоро покажут».

23 августа состоялось заседание комитета, на котором от Минобороны присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались с другой партии.

25 августа Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится, что осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставки одежды для ВСУ. По дороге куртки из летних стали зимними и подорожали втрое. В то время одним из владельцев фирмы был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.