«Скоро покажем». Резников отреагировал на скандал с закупкой летней одежды для ВСУ, но депутаты все равно приглашают его на встречу 21 августа, 18:29 Алексей Резников (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки.

Он также добавил, что вскоре эту одежду покажут.

«У нас есть официальное подтверждение Командования сил логистики о получении ими зимней одежды. Мы попросили бойцов, которые получили эти куртки, передать их и мы скоро их покажем. Именно из этой партии. Зимние куртки», — заявил он.

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Министр также добавил, что депутаты все тщательно изучили и у них не было претензий.

«Депутаты разных партий, в том числе и оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: „У нас вопросов нет, все понятно“. Он (журналист — ред.) какой-то там инвойс показал — это выдумка», — сказал он.

Народный депутат глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк подчеркнул, что так и не увидел адекватной реакции от министерства обороны.

«Еще одна история где ноль адекватной реакции: Юрий Николов опубликовал позорную схему, как украли деньги на военную форму. Там все очевидно. И еще инвойсы приложил… Я очень хорошо знаю детали по кейсу, к сожалению, так случилось, что это всплыло во время исследования коррупции на одной из региональных таможен. И уверен в том, что господин Николов не ошибся. И все это правда, в том числе инвойсы. Да там и не только они есть, чтобы увидеть проблему с закупкой формы. Но еще раз — ожидал адекватной реакции (Минобороны — ред.). Ее не увидел», — написал нардеп.

Железняк сообщил, что 23 августа в 10.00 состоится заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики по этому вопросу.

«Там еще продемонстрируем ряд вопросов, которые думаю поставят все точки над „і“. И точно не в сторону тех, кто отвечал за закупку», — уточнил он.

Нардеп добавил, что надеялся на адекватный ответ Минобороны, но вместо этого услышал, что с формой все в порядке и журналисты все придумали, намекая на слова министра обороны Алексея Резникова, который заявил, что информация в расследовании по закупке одежды для военных не соответствует действительности.

Нардеп Слуги народа, председатель Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Анастасия Радина написала в Facebook, что приглашает Резникова явиться 23 августа на заседание комитета и продемонстрировать документы по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне «внезапно стали зимними и значительно дороже».

«Министр обороны заявил в медиа, что уже предоставил народным депутатам оборонного комитета документы об этой закупке, и у них „не было вопросов“. Ни я, ни мои коллеги из комитета по антикоррупционной политике этих документов не видели, хотя как председатель комитета я публично задавала министру этот вопрос. Кроме того, по моей информации, в этих документах не была указана стоимость курток, поэтому эти документы ничего не опровергают», — отметила она.

11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.