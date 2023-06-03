Гибель людей возле закрытого укрытия. Суд отправил под домашний арест трех подозреваемых сотрудников столичной поликлиники 3 июня, 13:01 Возле закрытого укрытия в столичной поликлинике погибли три человека (Фото:КМВА)

В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе столицы и его заместителя по технической части, которых подозревают в служебной халатности. Ночью 1 июня в укрытие этой поликлиники не смогли попасть люди, трое из которых в результате этого погибли от обломков.

Об этом сообщает Суспільне.

Накануне им объявили о подозрении в служебной халатности и оставлении в опасности.

UPD 13:15. Охранника поликлиники суд тоже отправил под стражу на два месяца — без права внесения залога, пишет Суспільне. Ґрати пишут, что он признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.



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Также сегодня должны избрать меры пресечения еще одному подозреваемому.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. 9-летняя девочка и две женщины не смогли попасть в закрытое укрытие поликлиники в Деснянском районе.

По факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. Трем должностным лицам и охраннику медицинского учреждения в Киеве сообщили о подозрениях.

Трагедия дала новый толчок для проверки убежищь в столице и подняла волну вопросов к властям и военной администрации города.

