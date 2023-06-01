«Легкомыслие». Закрытое укрытие — следствие того, что местная власть расслабилась — Кошель 1 июня, 12:10 NV Премиум Жертва российской воздушной атаки на Киев 1 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В поликлинике в Деснянском районе Киева, где, по словам очевидцев, не открыли укрытие во время атаки РФ на столицу в ночь на 1 июня, продолжаются следственные действия.

Впрочем, проблема не только в одном закрытом хранилище, считает политолог Алексей Кошель.

«Думаю, это не только в столице. У нас есть значительно большая проблема, что мы все расслабились. Расслабилась прежде всего местная власть. И к вопросам, связанным с войной, с факторами безопасности относятся по второ-третьестепенному принципу», — рассказал Кошель в эфире Radio NV.

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Он помнит дискуссии в начале войны относительно того, что в бомбоубежище открыли заведение общественного питания: «Мол, в бывшем бомбоубежище можно и кофе попить, и спрятаться. Мне кажется, такое несколько легкомысленное отношение сохраняется до сих пор».

Политолог убежден, что украинцам и власти прежде всего нужно возвращаться к прагматическому мышлению:

«Нужно понимать, что опасности есть и достаточно серьезные. И перед тем, как устраивать очередной фестиваль в парках (это относительно работы местной власти), нужно посчитать, могут ли граждане добежать до бомбоубежища за пять-шесть минут. Или нужно сначала строить бомбоубежище в парке, а позже организовывать фестивали».

По конкретному факту закрытого укрытия, считает Кошель, кроме служебного расследования, должно быть публичное наказание:

«Если это ошибка министра, значит наказание министра. Нужно проследить цепочку виновных. И это должно быть публичное наказание, чтобы другие высокопоставленные чиновники задумались о надлежащей проверке бомбоубежищ и других форм укрытий».