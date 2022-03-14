Эстония стала первой страной-членом НАТО, призвавшей мир закрыть небо над Украиной 14 марта, 18:32 Цей матеріал також доступний українською Люди просят закрыть небо над Украиной (Фото:REUTERS/Tim Reichert)

Парламент Эстонии принял решение призвать страны-члены Организации Объединенных Наций закрыть небо над Украиной от российско-оккупационных войск.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба украинского парламента.

Это первое решение парламента страны, входящей в ЕС и НАТО. Стефанчук подчеркнул, что первым быть сложно, ответственно и почетно.

«Это решение должно стать примером решительности для других парламентов мира. Ведь парламентарии — это представители народа. А народы мира требуют решительных действий по установлению мира и закрытию неба над Украиной», — сказал Стефанчук.

13 марта Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад не может закрыть небо над Украиной, поскольку это будет означать готовность открыть огонь по российским самолетам и чревато началом Третьей мировой войны.

Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны.

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