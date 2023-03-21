Минкульт ответил на заявления УПЦ МП касательно закрытия пещер Киево-Печерской лавры 21 марта, 13:35 Пещеры Киево-Печерской лавры (Фото:news.church.ua)

Во вторник, 21 марта в Киево-Печерской лавре закрыли вход в ближние пещеры с мощами святых, поскольку на территории лавры начала работу комиссия, которая определит, сохранены ли музейные экспонаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики Украины.

В ведомстве заявили, что в понедельник, 20 марта, руководство национального заповедника Киево-Печерская лавра направило письмо монастырю УПЦ МП с сообщением о том, что отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности культурных ценностей.

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В министерстве подчеркнули, что мощи преподобных и другие святыни считаются культурными и историческими ценностями.

«Молитва будет невозможна и в нескольких храмах вблизи пещер — прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм)», — сообщили в Минкульте.

Министерство напомнило, что УПЦ МП должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта.

В УПЦ МП заявляли, что представителям московского патриархата был закрыт доступ к пещерам и мощам Киево-Печерской лавры.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.