Зеленский призвал депутатов принять законопроекты для начала переговоров с ЕС

3 сентября, 23:15
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Верховная Рада (Фото:Николай Анатольский / МВД)

Верховная Рада (Фото:Николай Анатольский / МВД)

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал депутатов поддержать законопроекты, необходимые для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Зеленский напомнил, что Украина имеет семь определенных рекомендаций Еврокомиссии, и часть из них реализована. По словам президента, другая часть требует результативной работы от Верховной Рады.

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«Закон о восстановлении электронного декларирования, изменения в закон о национальных меньшинствах и, особенно обращу на него внимание, «закон о ПЭПах» — politically exposed persons, политически значимые лица.

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Каждый из этих законов имеет фундаментальное значение. И голосование по ним будет иметь фундаментальное значение. Люди увидят, кто чего стоит. И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию", — сказал Зеленский.

Теги:   Евросоюз Верховная Рада Украина-ЕС Народные депутаты Владимир Зеленский

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